2021/12/08 | 15:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SBNVeTVHygU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقامة مجلس عزاء في مكان تفجير البصرة بحضور رسمي وشعبي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقامة مجلس عزاء في مكان تفجير البصرة بحضور رسمي وشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).