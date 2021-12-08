التربية تحدد موعد إمتحانات “الدور الثاني التكميلي” للسادس الاعدادي

2021/12/08 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة التربية، موعد إمتحانات “الدور الثاني التكميلي” للسادس الاعدادي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها حددت يوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021) موعدا لإجراء امتحانات “الدور الثاني التكميلي” لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2020- 2021 .

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