إيلون موسك: لا داعي لأن تنفق حكومة أمريكا المزيد من الأموال على السيارات الكهربائية

2021/12/08 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد إيلون موسك خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي توفر إعفاءات ضريبية وإعانات للسيارات الكهربائية.

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