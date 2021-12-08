2021/12/08 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية استدعاء رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ب"سلوكيات تخالف الذوق العام"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رقصها في الشارع.. شرطة الرياض تستدعي مقيمة سورية ومواطن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رقصها في الشارع.. شرطة الرياض تستدعي مقيمة سورية ومواطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).