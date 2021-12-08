الكاظمي يجتمع بقيادات البصرة الأمنية بعد التفجير الأخير

2021/12/08 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مع القيادات الأمنية في محافظة البصرة، وذلكعلى خلفية التفجير الذي ضرب المحافظة يوم أمس.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور قيادة عمليات البصرة ويجتمع بالقيادات الامنية بحضور محافظ البصرة".وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت أمس، عن وقوع انفجار بدراجة نارية في تقاطع الصمود بمحافظة البصرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة.

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