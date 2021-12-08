الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية في البصرة: سوف نجرهم للعدالة بالقانون وينتظرهم القصاص العادل

2021/12/08 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يزور قيادة عمليات البصرة .

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