2021/12/08 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مجلس الخدمة يعلن استكمال إجراءات تعيين أصحاب العقود بـ 3 مديريات » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:08

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