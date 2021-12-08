2021/12/08 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو مجلس النواب السابق عباس يابر، اليوم الإثنين، أحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وقال انها : لا تصلح للبقاء يوم واحد في السلطة.

وشدد يابر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، على "الكتل السياسية الحالية الإسراع بحسم خلافاتها وتشكيل الحكومة المقبلة "مشيراً إلى أن "حكومة الكاظمي لاتصلح للبقاء يوم واحد بسبب الإخفاقات التي اقترفتها في كافة المجالات".

وبشأن المخاوف من عودة تنظيم داعش، أكد يابر أن "داعش لن يعود مرة اخرى في ظل وجود ابناء العراق الغيارى وابناء القوات الأمنية والحشد الشعبي".

ودعا "الكتل السياسية مراعاة وضع البلد وتقديم مصلحته على مصالحهم الحزبية والشخصية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني سابق ينتقد حكومة الكاظمي: لا تصلح أن تبقى ليوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني سابق ينتقد حكومة الكاظمي: لا تصلح أن تبقى ليوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).