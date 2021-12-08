2021/12/08 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اننا سنكون بالمرصاد لكل قيادات داعش وخلاياه في اي نقطة من عراقنا الحبيب.واضاف خلال ترؤسه اجتماعا للقيادات الامنية بالبصرة ان الدم العراقي واحد وان تعددت اسماؤه.واكد الكاظمي الوقوف بكل قوة أمام من يهدد أمن العراق./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سنكون بالمرصاد لكل قيادات داعش وخلاياه في اي نقطة من عراقنا الحبيب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سنكون بالمرصاد لكل قيادات داعش وخلاياه في اي نقطة من عراقنا الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).