الكاظمي يصل الى مقر قيادة عمليات البصرة

2021/12/08 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مقر قيادة عمليات البصرة .وعقد الكاظمي فور وصوله اجتماعا مع القادة الأمنيين بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني للوقوف على اخر التحقيقات بحادث تفجير يوم أمس ./انتهى

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