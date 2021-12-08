فيلم (خلية النحل ) ينتصر للمرأة وأرادتها في البناء والتغير ويحمل رسائل إنسانية . - علي المسعود

2021/12/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film- HIVE علي المسعودتسببت الحرب الكارثية في التسعينيات في إلحاق خسائر جسدية ونفسية لا تُحصى ببلد (كوسوفو) وما زال يحاول التخلص من هذه ألاثار .



وفي كثير من الحالات تُركت النساء لإعادة البناء بعد أن قُتل آلاف الرجال أو فقدوا خلال الحرب التي إندلعت منذ أكثر من 20 عامًا ، وخلفت حرب كوسوفو مع صربيا والجبل الأسود 12000 قتيل وأكثر من 3000 في عداد المفقودين ومعظمهم من ألبان كوسوفو.



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