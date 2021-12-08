ما من مجتمع غير متجانس - حسن مدن

2021/12/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ذاكرتنا ليست قصيرة، أو على الأقل يتعين ألا تكون كذلك، كي ننسى أن الخريطة العربية الراهنة هي من تصميم غربي، فهل بالوسع أن ننسى الثنائي سايكس وبيكو اللذين جلسا على طاولة وأمامهما الخريطة وبيديهما قلمان، وقيل طبشوران وراحا يرسمان خطوطاً أفقية وعمودية بموجبها شطرت المنطقة العربية إلى مجموعة دول، تقاسما بين بلديهما: بريطانيا وفرنسا النفوذ عليها، وهما يوزعان إرث الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية ......





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