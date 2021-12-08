2021/12/08 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على حصر السلاح بيد الدولة، والعمل الجاد من أجل حل "المليشيات المنفلتة".

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات السياسية التي حدثت في البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف ويذكرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات".

وأضاف، "هذا ما سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد.



وهو ما يستدعي منا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة والتي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة أخرى".وتابع، "بل وينبئ عن تفشي الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة، وهذا ما يزيدنا إصراراً على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأياً كان انتماؤه".وأتم الصدر، "أن لم تتوفر الحلول لذلك..



فأن حكومة الأغلبية الوطنية ستتبنى ذلك وبكل قوة تحت غطاء القانون ولا يستثنى أحد على الإطلاق والله ولي التوفيق".

وأخيراً، دعا الصدر "الجهات المختصة إلى الوقوف على الحقائق في تلك الأعمال الإرهابية وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وحل 'المليشيات المنفلتة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وحل 'المليشيات المنفلتة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).