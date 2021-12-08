الصدر يوجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل مسؤولي التيار (وثيقة)

2021/12/08 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، توجيها بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل مسؤولي التيار.

وقال إعلام التيار عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيها بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمل مسؤولي التيار".

أدناه نص الوثيقة:

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