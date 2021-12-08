لجنة متخصصة لمتابعة عمل المسؤولين العاملين حالياً في الدرجات الخاصّة التابعين للتيار الصدري

2021/12/08 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المكتب الخاص للصدر انه وحسب توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصّدر تقرر تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمل جميع المسؤولين العاملين حالياً في الدرجات الخاصّة والتابعين للتيار الصدري./انتهى

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