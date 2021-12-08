الصدر يبدأ حملة تقييم شاملة لجميع مسؤولي التيار في الدولة

2021/12/08 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المسؤولين من الدرجات الخاصة والتابعين للتيار الصدري.

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وذكرت وثيقة صادرة من مكتب الصدر تلقى "ناس" نسخة منها، (8 كانون الأول 2021)، أنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصّدر ( أعزّه الله ) تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمل جميع المسؤولين العاملين حالياً في الدرجات الخاصّة والتابعين للتيار الصدري".

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