2021/12/08 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على موقع تويتر لحصر السلاح بيد الدولة وحل “المليشيات المنفلتة”.

وادناه نص التغريدة:-

التالي

منذ ساعتين

الحلبوسي يبحث مع السفير الاميركي انهاء الملف القتالي في العراق

منذ ساعتين

الكاظمي يصل البصرة

منذ 7 ساعات

الكاظمي يصل مخمور ويلتقي بارزاني في طريقه

منذ 21 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 23 ساعة

الحلبوسي وطالباني يبحثان آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد

منذ 23 ساعة

الدهلكي يدعو القوى السياسية الى النزول من البرج العاجي وتقديم التنازلات المتبادلة

منذ 23 ساعة

“لجنة تصحيح مسار سرايا السلام” تصدر توجيهاً يخص “أبو فدك”

منذ 23 ساعة

مجلس الوزراء يحدد موعد إقامة احتفالية ذكرى تأسيس الدولة العراقية

منذ 23 ساعة

الفتح يوجه دعوة إلى الحكومة بعد تفجير البصرة

منذ 24 ساعة

الديمقراطي الكردستاني يكشف ابرز الملفات التي ناقشها الحلبوسي في كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وحل “المليشيات المنفلتة”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وحل “المليشيات المنفلتة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).