الصدر يحذر من جر البلاد للخطر من أجل بعض 'المقاعد'

2021/12/08 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، من ان عودة الارهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات "السياسية" التي حدثت في البصرة وبعض الاغتيالات من هنا وهناك ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف وهذا ما سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض "المقاعد".

جاء ذلك في تغريدة للصدر تابعها NRT عربية اليوم، (8 كانون الاول 2021)، وفيما يلي نصها:-

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