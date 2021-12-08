2021/12/08 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دول العالم الإسلامي باليقظة والانتباه التام للفكر “المتطرف الأحمق”، مؤكدا أن الإسلام ليس له علاقة بهذا الفكر الجامد المتطرف الذي يهدف إلى تدمير مستقبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيسي يهاجم “الفكر المتطرف”..



ويطالب باليقظة والانتباه المركز الخبري الوطني.

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