2021/12/08 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صدقت كلمات الملك فاروق حول الكيفية التي سيتعامل بها الأخوان مع الفنون إذا ما تمكنوا من الوصول للسلطة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإخوان والسلطة.. الملك فاروق يتنبأ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإخوان والسلطة.. الملك فاروق يتنبأ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).