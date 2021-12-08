2021/12/08 | 17:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7EEF_SGCFP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد واربيل تعملان على تفعيل التفاهمات المشتركة بخصوص التنسيق الأمني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد واربيل تعملان على تفعيل التفاهمات المشتركة بخصوص التنسيق الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).