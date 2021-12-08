الكويت تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

2021/12/08 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "حالة الإصابة تعود لمسافر أوربي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الافريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور (أوميكرون)".وأضاف، أن "المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق"، مؤكدا أن "المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية".وأوضح أنه "تزامنا مع الاعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس".

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