2021/12/08 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة البيشمركة تعلن انتهاء العملية المشتركة مع الجيش العراقي

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