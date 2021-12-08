بعد قرابة الأربع سنوات على مقتله.. اعتقال أحد المتهمين بقتل جمال خاشقجي

2021/12/08 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الفرنسية، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" انه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

وأفادت مصادر أمنية وقضائية بأن أحد المتهمين السعوديين في مقتل جمال خاشقجي اعتقل في فرنسا.

وبحسب معلومات RTL فإن خالد عائض العتيبي، يعد أحد الأعضاء المزعومين في الكوماندوس الذي اغتال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أيلول 2018.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن خالد بن عائض العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وأضافت أنه تم وضعه رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو وشرطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد هويته بشكل نهائي.

وبينت أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي.

وقال مصدر قضائي إن خالد عايد العتيبي "يخضع لإجراءات تسليمه لتركيا"، مضيفا أنه سيتم تقديم السعودي إلى مكتب المدعي العام بباريس اليوم الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف.

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