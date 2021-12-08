الصدر يدعو للعمل لحل كافة الميليشيات المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة

2021/12/08 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمل لحل كافة الميليشيات المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة.وقال الصدر في تغريدة :" ان حكومة الاغلبية ستتبنى مكافحة الفساد بكافة انواعه ومهما كان الفاعل".واضاف :" ان ماحدث في البصرة تفجيرات سياسية "، مؤكدا على حصر السلاح بيد الدولة ".واتهم الصدر قوى سياسية بجر البلاد الى الخطر من اجل بعض "المقاعد النيابية"./انتهى

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