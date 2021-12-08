2021/12/08 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يعلن انضمامه الى الكتلة الصدرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يعلن انضمامه الى الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يعلن انضمامه الى الكتلة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).