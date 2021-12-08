2021/12/08 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي من ثلاث وزارات إلى ألمانيا والاتحاد الأوربي لمناقشة وضع العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا، فيما أكدت أن أعداد العالقين غير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



مناقشات دولية بشأن العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

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