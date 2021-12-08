حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب

2021/12/08 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، القيام بخطوة مهمة جدا، متعلقة بحادثة وقعت في مباراة المنتخب الجزائري ونظيره المصري، التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسة كأس العرب 2021.

وأفاد الحساب الرسمي لشبكة قنوات "الكاس" في "تغريدة" على موقع "تويتر"، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيقدم احتجاجا رسميا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، بسبب خروج الكرة كليا من محيط الملعب في مدينة الوكرة.

ويأتي ذلك بعد أن اتضح أن تلك الكرة التي تعدت بمحيطها كليا خط الملعب، حصل المنتخب المصري بعدها بحوالي أكثر من دقيقتين وبأحداث متسلسلة، على ضربة ركنية ترجمها المصري عمرو السولية إلى هدف التعادل "للفراعنة" بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وأعاد هدف التعادل "للفراعنة" الأمور بين المنتخبين الجزائري والمصري إلى نقطة الصفر مجددا، بعد تساويهما بالنقاط بسبع لكل منهما، وبفارق الأهداف أيضا، ما جعل الصراع ينحصر في معيار "اللعب النظيف"، الذي رجح الكفة لمصر.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة، بعد أن حصل الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، التي جرت على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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