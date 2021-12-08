نجم العراق ينضم لقائمة مانشستر يونايتد لمباراة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا

2021/12/08 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انضم اللاعب الشاب،زيدان إقبال، لاعب منتخب العراق الأولمبي، لقائمة مانشستر يونايتد الرسمية لمواجهة يانج بويز، في دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الشامبيونزليج.وكان النادي الإنجليزي قد ضمن صعوده لدور الستة عشر من البطولة على رأس المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى المدرب الجديد، رالف رانجنيك، لتجربة المزيد من اللاعبين الشباب في النادي من أجل إيجاد حلول بديلة للإصابات التي تضرب الفريق.وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال رانجنيك أنه سوف يعتمد على وجوه جديدة في تشكيلة الفريق لمباراة اليوم، حيث قال أن دين هيندرسون سوف يبدأ في حراسة المرمى لمباراة يانج بويز.

ووفقًا الموقع الرسمي للنادي، قائمة الفريق شهدت أيضًا تواجد كل من فان دي بيك ونيمانيا ماتيتش، ومن الممكن تواجدهم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

المدرب الألماني، في ظل اعتماده على الشباب لمباراة اليوم، قرر أيضًا ضم ستة لاعبين من فريق الأكاديمية (الشباب) الخاص بالنادي لقائمة مباراة يانج بويز.

الأسماء الذي ضمها رانجنيك لقائمة الفريق هي بيورن هاردلي، ولاعب العراق الأولمبي، زيدان إقبال، وسام مازير، وتشارلي سافيدج وتشارلي ويلينز وشولا شوريتاير، الأمر الذي يعني احتمالية مشاركة اللاعب العراقي، البالغ من العمر 18 عامًا، مع الفريق الأول للشياطين الحمر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

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