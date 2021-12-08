الصدر يصف تفجيرات البصرة بالسياسية

2021/12/08 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، دعوته إلى حل جميع “الميليشيات” المسيئة بحجة المقاومة.وقال الصدر في تدوينة تابعها “النور نيوز” إن “عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة (مخمور) والتفجيرات السياسية التي حدثت في محافظة البصرة وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف، ويذكرنا بما حدث …

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