كوكل تفعّل خاصية إجراء مكالمات صوت وصورة عبر “جيميل”

2021/12/08 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا أعلنت مدونة موقع البحث العملاق، “غوغل”، أن مستخدمي تطبيق “جيميل” على نظامي أندرويد و”أي أو أس”، سيكونون قادرين على إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين شخصين بدءا من الآن.وكان من الممكن في السابق بدء مكالمات من داخل تطبيق “جيميل”، ولكن كان يتطلب ذلك إرسال دعوة لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو بين شخصين …

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