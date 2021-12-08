مؤتمر عشائري في ميسان يدعو للاسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية

2021/12/08 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عقد في محافظة ميسان ، اليوم الاربعاء، مؤتمر امني عشائري برعاية ممثل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، بالتعاون مع مديرية شؤون العشائر في المحافظة.ودعا المؤتمر للاسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية من اجل مساندة الاجهزة الامنية في فرض الامن والاستقرار وتحقيق السلم الاهلي ، من خلال حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة المخدرات ونبذ النزاعات العشائرية ./انتهى

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