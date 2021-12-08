2021/12/08 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على متهم بجريمة قتل / جده / اثر خلافات عائلية في احدى القرى بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة امنية القت القبض على متهم بقتل / جده / بواسطة بندقية صيد ، اثر خلافات نشبت بينهما في احدى قرى بلدروز شرقي ديالى "./ انتهى

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