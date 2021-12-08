العراق يتسلم 100 داعشي من قوات سوريا الديمقراطية

2021/12/08 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسلمت السلطات الأمنية، الأربعاء، 100 عراقي من عناصر داعش كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية.

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وقال نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري في تصريح تابعه "ناس"، 08 كانون الأول 2021): إنه "تسلمنا صباح اليوم من قوات سوريا الديموقراطية مئة إرهابي عراقي، عبر منفذ ربيعة الحدودي" الواقع غرب محافظة نينوى، شمال البلاد.

وأضاف "قمنا بتسليمهم إلى وكالات الاستخبارات للتحقيق معهم".

وتتولى قيادة العمليات المشتركة تنظيم مهام القوات الأمنية العراقية وكذلك التنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية، وهي ائتلاف يضم فصائل كردية وعربية مدعوم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا.

في شباط/فبراير الماضي، سلمت قوات سوريا الديموقراطية العراق 100 مقاتل من عناصر التنظيم.

كما سلمت قوات سوريا الديموقراطية العراق عام 2019 نحو 900عراقي، أُسر أغلبهم لدى محاولتهم الفرار من معاقل للمسلحين في سوريا، وفقا لمصدر قضائي عراقي.

وما تزال قوات سوريا الديموقراطية تحتجز نحو 1600 عراقي يشتبه بمشاركهم في القتال إلى جانب داعش، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

كما تحتجز آلاف المدنيين في مخيمات للنازحين، بينها مخيم الهول الذي يقيم فيه أكثر من 60 الف شخص نصفهم من العراقيين.

"فرانس 24"

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