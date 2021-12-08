2021/12/08 | 18:46 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب كردي يناشد بغداد بعد القصف التركي لسنجار: عليكم حمايتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/08 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي يناشد بغداد بعد القصف التركي لسنجار: عليكم حمايتنا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب كردي يناشد بغداد بعد القصف التركي لسنجار: عليكم حمايتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).