التربية تحسم مصير الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي

2021/12/08 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عدم وجود دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان اليوم، (8 كانون الاول 2021)، انه "وصلتنا مطالبات بشأن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني التكميلي للصف السادس الاعدادي وهل سيشمل الدور الثالث أم لا، ونؤكد لا يوجد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي".

وأضاف فاروق، أنه "من امتحن دور أول تكميليا سيكون له دور ثاني تكميلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حتى لو كان الطالب معيدا في جميع المواد".

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