شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية تنتهي بالضحك والاعتذار

2021/12/08 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cuR49GB0CQQ

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