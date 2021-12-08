العمل تحدد أبرز التحديات التي تواجه شريحة ذوي الإعاقة

2021/12/08 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أبرز التحديات التي تواجه شريحة ذوي الإعاقة، فيما أوصت بفصل هيئة ذوي الإعاقة عن الوزارة.وقالت وكيل الوزارة عبير مهدي الچلبي، في تصريح للوكالة […]

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