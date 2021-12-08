السلطات اللبنانية تفرج عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي

2021/12/08 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات اللبنانية، الأربعاء، عن الصحفية الأميركية، ندى الحمصي، وكذلك أسقطت قرار الترحيل الصادر بحقها ، بحسب ما أكدت محاميتها، ديالا شحادة، لموقع "الحرة".

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