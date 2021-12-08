2021/12/08 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل بتاريخ 22 آذار/مارس 2021 © ا ف ب أريس ألكونومو الجزائر (أ ف ب) – يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر الأربعاء لترميم العلاقة الثنائية التي تشهد توترا شديدا منذ أكثر من شهرين على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لإحياء العلاقة الفرنسية-الجزائرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لإحياء العلاقة الفرنسية-الجزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).