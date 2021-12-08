أنا عالقة في المرآة - شوقية عروق منصور

2021/12/08 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور قصة قصيرةنظرت خلفي ..



المنظر اليومي ذاته للمقبرة التي أزورها يومياً ، طقس من طقوس الارتياح حين أزور قبر زوجي ، الهدوء الصامت يكاد يمزق حفيف أوراق الأشجار التي تحاول مغازلة الرخام النائم فوق الأجساد الهاربة من الحياة .



تأملت انانية الأحياء ، بعض المقابر عليها الورود اليانعة التي تدل على اهتمام أقارب الميت، وهناك القبور العارية التي تعاني من برودة الصمت، وهناك القبور التي تحتضن الأزهار الت ......





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