قيامة - ديسمبر - .... قصيدتان - منى حلمي

2021/12/08 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ----------------------------------------1 - قيامة " ديسمبر " ------------------------------ارجع من الموتقبل أن يولد العام الجديد فالقطيعة المسافرة بينك وبيني توقف حركة الأزمنة وتجمد دمي على امتداد الوريد ارجع من الموت قبل أن يولد العام الجديد لست أحتمل فراقنا ورائحة " ديسمبر" تملأ الأجواء لا أملك شيئا من أمريولست احتمل غيابك ......





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