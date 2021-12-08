أحد المحاربين القدماء في الفيتنام : كنّا قتلة أطفال لمصلحة الإمبرياليّة الأمريكيّة - شادي الشماوي

2021/12/08 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي نشر المقال أوّل ما نُشر في 15 فيفري 2016 بجريدة " الثورة " عدد 426-" حياة الأمريكيين ليست أهمّ من حياة الآخرين." ( بوب أفاكيان ،" الأساسي من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته " 7:5)-" من الشائع أن نسمع هذه الأيّام من موظّفى الحكومة و غيرهم أنّ واحد بالمائة فقط من السكّان يشكّل جيش الولايات المتحدة لكن هذا الواحد بالمائة يقاتل من أجل حرّية التسعة و تسعين بالمائة الباقين .



و الحقيقة م ......





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