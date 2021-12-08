علماء يحددون نسخة

2021/12/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال علماء إنهم حددوا نسخة "خفية" من متحور أوميكرون، لا يمكن تمييزها عن المتحورات الأخرى باستخدام اختبار PCR.

وتحتوي النسخة الخفية على العديد من الطفرات المشتركة مع متحور أوميكرون، لكنها تفتقر إلى "تغير جيني محدد"، وهو أمر ضروري لنجاح اختبارات PCR، وفقا لصحيفة "الغارديان".

ويقول العلماء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت النسخة الخفية ستنتشر بنفس طريقة انتشار أوميكرون، لأنها "متميزة وراثيا"، وبالتالي قد تتصرف بشكل مختلف.

وتم رصد النسخة الخفية من متحور أوميكرون لأول مرة بين عينات من الفيروس أرسلت قبل أيام من جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا، وربما تكون قد انتشرت بالفعل على نطاق أوسع.



ومن بين الحالات السبع التي تم تحديدها حتى الآن، لا توجد حالات في المملكة المتحدة.

ويذكر أن متحور أوميكرون رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، وانتشر في حوالى 40 دولة حول العالم.

وتجري حاليا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيره أكثر خطورة.

كما تجري شركات أدوية اختبارات لمعرفة فعالية اللقاحات في مواجهة أوميكرون، فيما أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أنهما تتوقعان تطوير لقاح مخصص لأوميكرون بحلول مارس المقبل.

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