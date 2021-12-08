هل خلاف الحزبين السبب؟.. توقف حوار الأطراف الكردية يفتح باباً: هذا مرشح الرئاسة

2021/12/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، اليوم الأربعاء، أنه لايوجد توقف للمفاوضات داخل البيت الكردي.وقال جباري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد بانتظار اتفاق الأطراف الشيعية باعتبارها هي المعنية بتشكيل الحكومة، كونها تمتلك الأغلبية، وبانتظار حسم نتائج الانتخابات والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".وأضاف أنه "ليس لدينا أي خلافات مع الحزب الديمقراطي، ولدينا تواصل، وستكون هناك حوارات، ويوجد إجماع في الحزبين على الذهاب بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية داخل البرلمان المقبل".

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