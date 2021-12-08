التربية : لاوجود لدور ثالث للسادس الاعدادي

2021/12/08 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عدم وجود دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان:" ان التربية حددت موعداً لاجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي، ولم يشمل ذلك الدور الثالث"، مبيناً :" ان الدور التكميلي هو لمن أدى امتحاناً واحداً فقط في الدور الاول او الثاني".واكد انه :" لا وجود لدور ثالث لطلبة السادس الاعدادي"./ انتهى

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