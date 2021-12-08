2021/12/08 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G7hyhMY-Z38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تضرب ايران بمطرقة العقوبات | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تضرب ايران بمطرقة العقوبات | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).