2021/12/08 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IuaYRhwuaeo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين حبيب : مدينة الصدر لها الحصة الأكبر من المدارس الكرفانية الغير صالحة للاستخدام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين حبيب : مدينة الصدر لها الحصة الأكبر من المدارس الكرفانية الغير صالحة للاستخدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).