مليشيا الولائي تؤجل

2021/12/08 | 19:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تحدث الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الأربعاء، إنّ زعيم ميليشيا "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي افق على تأجيل المعركة مع القوات الأمريكية إلى "إشعار آخر" من أجل احتفالات أعياد الميلاد.

وكان الولائي قد توعد بـ "منازلة كبرى" ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بعد منتصف ليل الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر، الموعد النهائي لسحب القوات القتالية الأجنبية.

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وقال الكلداني في بيان، 8 كانون الأول/ديسمبر، "في خضم الدعوة الجهادية التي أطلقها الأخ العزيز أبو آلاء الولائي قائد كتائب سيد الشهداء، والتي فيها دق النفير للشباب العراقي للتطوع وانضم أكثر من خمسين ألف من أبناء العراق، وبعدما أعلن الـ 12 من يوم 31 كانون الأول موعد للعمليات الحاسمة، برز لدى أبناء شعبنا خشية من تحويل موسم الأعياد المباركة إلى حلقة توتر جديدة".

وأضاف، "ولما كانت معاركنا السياسية والوجودية الكبرى أعمق من زمان معين، وأصلب من مواقيت، وافق قائد الكتائب، المقاوم الأخ أبو آلاء على تأجيل العمليات العسكرية والتصعيد حتى إشعار آخر، سائلين الله أن تكون تلك رسالة سلام إلى الداخل والخارج من العراقيين، إذ يعبرون إلى العام الجديد بكل عزم وإرادة واستبشار للمستقبل، بعد عام من الملاحم والمواجهات الداخلية والخارجية، كل المقاومة، التي وُجدت لتصون أهلها، تعمل لبث الأمن والأمان في بيوت شعبنا، وللبقاء في بلادنا ودحر كل ظالم مستبد ومحتل".

وتابع بالقول، "إنّ البقاء بحد ذاته مقاومة، ومن هنا، أدعو أخوتي من كل أطياف الشعب العراقي، لتصدح حناجركم بالترانيم، ولتعمّ بيوتكم السكينة بشفاعة القديسة مريم وابنها الآتي ليبعث الدفء على البشرية جمعاء".

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