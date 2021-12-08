2021/12/08 | 20:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QoBr7l9FNGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار المكتبات العربية في دهوك تلبية لمتطلبات رواج الكتب بلغة الضاد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتشار المكتبات العربية في دهوك تلبية لمتطلبات رواج الكتب بلغة الضاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).